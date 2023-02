Elle menace ses deux amants à Montigny-le-Tilleul: Robert se retrouve avec une lame sous la gorge, Jacques se fait étrangler...

En octobre dernier, Robert décide de mettre un terme à la relation. Mihaela s’emporte et, au cours de la dispute, elle lui met le couteau sous la gorge, une lame de 22 centimètres… « J’ai voulu lui faire peur mais pas le blesser, je l’aime trop pour lui faire du mal », a-t-elle reconnu à l’audience.

Pourtant, lorsque la police arrive, Robert, complètement paniqué, a trouvé refuge chez le voisin et son cou porte des traces. Quelques jours plus tard, c’est Jacques qui fait les frais d’un nouvel accès de fureur alcoolisée de la part de la jeune femme : elle a littéralement étranglé le malheureux. Cette fois, un mandat d’arrêt lui a été délivré et elle est en prison depuis le 10 novembre 2022. Quant à ses victimes, âgées de 67 et 82 ans, elles souhaitent juste « avoir la paix ».