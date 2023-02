Steve Darcis, nouveau capitaine de l’équipe de Coupe Davis: «J’espérais être à cette place un jour»

Steve Darcis était « super fier » de pouvoir occuper le poste de capitaine de l’équipe de Coupe Davis de tennis. « Mister Davis Cup », 38 ans, sera assisté de Ruben Bemelmans dans sa tâche qu’il inaugurera mi-septembre contre l’Ouzbekistan pour le maintien dans le groupe mondial.

Lire aussi Coupe Davis: pourquoi Steve Darcis sera le capitaine idéal après Johan Van Herck

« J’espérais être à cette place un jour, on y est », a confié le Liégeois, ex-38e joueur du monde en conférence de presse jeudi à Bruxelles. « J’ai reçu beaucoup de messages de soutien, cela fait plaisir que l’on parle de tout ça en bien. J’aurais voulu le faire en septembre avec Johan (Van Herck, à qui il succède, ndlr), car c’est un capitaine incroyable pour l’avoir vécu de l’intérieur. Rester 12 ans en poste, ce n’est pas donné à tout le monde. Je connais Ruben depuis très longtemps, on a joué ensemble et on a plus ou moins le même poste dans nos fédérations (responsable des élites, ndlr). On veut profiter de notre expérience de joueur pour amener l’équipe au plus haut niveau », a ajouté le Belge, qui aura marqué l’histoire belge de la Coupe Davis.