«Deneuve, la reine Catherine»: Catherine Deneuve, icône intemporelle

En novembre 2019, quand elle a été victime d’un AVC sur le tournage de « De son vivant », d’Emmanuelle Bercot, le cinéma français a bien cru perdre l’une de ses stars les plus précieuses. Depuis, Catherine Deneuve se porte mieux. On l’a vue encore récemment avec Timothée Chalamet ou Kylie Jenner assister au défilé Jean Paul Gaultier.

L’actrice a naturellement retrouvé son trône d’icône intemporelle en même temps que le chemin des studios – elle est attendue en Bernadette Chirac dans « Bernadette », de Léa Domenach. Au point que la marque Cartier vient de réaliser une jolie publicité où l’acteur oscarisé Rami Malek, de plus en plus fasciné, la photographie, la dessine ou la filme à travers différentes époques de sa carrière, alors qu’il la croise de nos jours sur le pont Alexandre III, à Paris. Des « Demoiselles de Rochefort » et du « Dernier métro » à 2023 qui va la voir souffler ses 80 bougies – ce sera le 22 octobre –, Catherine se joue du temps qui passe, comme le rappelle le documentaire de Virginie Linhart rediffusé ce soir.