Michael J. Fox («Retour vers le futur»): «J’ai eu une putain de vie incroyable»

Au gré des interviews et des images d’archives, l’acteur revient sur ses débuts, avant la gloire, lorsqu’il vivait dans un appartement exigu et était fauché au point de ramener chez lui les petites barquettes de confiture qu’on trouve dans les restaurants. Sa carrière décolle cependant très vite avec le succès de la série « Sacrée famille » et, surtout, le carton de « Retour vers le futur ». Mais plus dure sera la chute ! En 1991, alors que le troisième opus de la saga vient de sortir en salle, il retombe les deux pieds sur terre lorsqu’il est rattrapé par la maladie.

C’est finalement grâce à son épouse et à l’amour de ses quatre enfants qu’il arrive à affronter ses démons et à redevenir sobre. Si, depuis « Mars Attacks ! », en 1996, on ne l’a plus vu au cinéma, hormis dans le film « Interstate 60 » en 2002, il a par contre continué à apparaître à la télé, notamment dans « The Good Wife », où il campe un avocat sans scrupule qui joue sur sa maladie pour amadouer les jurés. S’il a désormais définitivement pris sa retraite, il continue d’œuvrer pour que la recherche progresse dans la lutte contre la maladie de Parkinson. Avec son organisation, il a déjà levé plus de 1,5 milliard de dollars. Et de conclure lorsqu’il regarde tout ce qu’il a accompli : « C’est une putain de vie incroyable ! » On acquiesce.

