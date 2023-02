Voici une sélection d’activités proposées par la Maison du Tourisme afin de passer d’excellentes vacances de détente dans notre belle région!

Afin d’occuper les enfants durant ces deux semaines de vacances, plusieurs lieux culturels proposent des ateliers : le Musée des Beaux-Arts proposera une semaine de stage découverte ludiques du musée et de l’exposition Dupuis ainsi qu’un atelier Marsu (2.03 à 14h). Quant au Spirou Pop-Up Show, il est prévu pour l’après-midi du 22 février. Du 27 février au 3 mars, le Quai10 fera découvrir les dessous du cinéma et du jeu vidéo à vos enfants pendant une semaine entière de stage. Le Musée de la Photographie organisera un atelier Photographie Kézako ! (1/03) et une visite guidée des expos spéciale famille (2.03). Les 19 et 22 février, les petits, dès 6 ans, pourront réaliser un atelier tandem au Centre de Culture Scientifique.

Lire aussi Les réfugiées du conflit russo-ukrainien s’investissent dans le carnaval carolo: «C’est important pour nous de participer, créer et partager notre folklore» Au Bois du Cazier, une série d'animations pour petits et grands seront proposées. Enfin, Le Rockerill organisera une soirée soul-funk-rock « La Baccalà Party » le 25 février et une soirée Flashforward, le 3 mars. La Foire de Carnaval amusera petits et grands avec des carrousels, luna park, pêche aux canards, ... sur la place Verte dès le 17.02.

Des balades en tout genre Des cartes-promenade sont disponibles à la Maison du Tourisme ou bien sur le site cm-tourisme.be.

En plus des différentes balades sur les nombreux terrils de la région, parcourez le Pays de Charleroi de manière ludique et interactive grâce à l’application Totemus. L’application vous permettra d’accéder à un réseau de balades sous forme de chasse aux trésors. Des promenades connectées sont disponibles pour Charleroi, Fleurus, Gerpinnes et Farciennes. Une balade pédestre commentée sur et autour du terril des Hiercheuses à Marcinelle, le samedi 25 février à 13h30 et organisée par les Terril-bles. Une balade contée, les amis de Sylvestre le lutin pour toute la famille, le 25 mars à partir de 11h (Départ tous les quarts d’heure). Partez à la découverte des secrets qu’abrite le bois du Prince en compagnie du lutin Sylvestre… Lire aussi Nouveauté au carnaval de Charleroi: une danse citoyenne sera organisée lors du Brûlage du Corbeau sur la place Verte! N'hésitez pas à faire appel aux Greeters! Ces bénévoles vous partageront les bons plans, leurs coups de cœur et surtout vont feront découvrir la ville selon leurs expériences. En cas de pluie? Vous êtes amateurs de jeux virtuels et de challenge, rendez-vous à MI12 près de Ville2. Vous êtes un passionné de vitesse? Alors voici une activité à tester : Green Power Kart à Jumet. Si vous aimez la grimpe, foncez défier les murs de bloc chez Maniak. Vous êtes amateurs de glisse urbaine et vous cherchez un endroit pour faire du BMX, rollers ou encore du skateboard, alors filez sur les pistes du West Station Skatepark à Couillet.