Cédric, de Mons, a reçu une amende qu’il n’aurait pas dû payer… et qu’il ne pourra pas se faire rembourser!

C’est erreur coûteuse qu’à fait la police. En effet, elle a verbalisé Cédric par erreur. Originaire de la région de Mons, il a reçu une amende pour stationnement dans la région de Gand, un jour où il travaillait depuis chez lui, rapporte RTL Info : « J’ai reçu un message de ma compagnie qui m’a appris que j’étais verbalisé », explique-t-il. Face à cette situation, il décide de payer l’amende puis de porter réclamation. Aussi, sur le lien glissé dans l’amende, il se rend compte qu’il ne s’agit pas de sa voiture. La police s’est trompée : « Ça n’est pas un YQV mais un YQB sur la plaque d’immatriculation qu’ils ont photographié ». D’autant plus que Cédric était chez lui ce jour-là et n’était pas dans la région de Gand.

Face à cette situation, Cédric est désemparé : « Qu’est-ce qu’on peut faire ? », s’indigne-t-il. « Il n’y a qu’un mail de contact, aucun numéro de téléphone… » Il faut faire un recours auprès de la commune dans les 15 jours à un mois, indique un avocat, Xavier van der Smissen, pour RTL Info. Il est ensuite possible d’aller au tribunal de police puis, au plus tôt 3 mois plus tard, d’avoir la réponse. « Le problème, c’est que vous allez automatiquement payer 50 € pour faire ce recours », précise l’avocat. Une solution qui n’est donc pas toujours la plus efficace si votre amende est inférieure à cette somme, d’autant plus qu’il faut pouvoir payer l’avocat aussi.