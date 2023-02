Un pré-accord a été signé jeudi entre les syndicats du personnel de Ryanair basé en Belgique et la direction de la compagnie à bas coûts

Cet accord a été obtenu grâce au combat des travailleurs de Ryanair et de leurs délégués qui ont organisé 11 jours de grève entre l’été 2022 et le début du mois de janvier dernier, rappellent Didier Lebbe et Hans Elsen, secrétaires permanents CNE et ACV Puls.

Il n’y a dès lors plus de menace de grèves dans l’immédiat. L’accord doit toutefois être respecté si on veut garantir la paix sociale convenue, préviennent les représentants du syndicat chrétien.

Les négociations d’une nouvelle convention collective de travail concernant les stewards et hôtesses basés aux aéroports de Zaventem (Brussels Airport) et de Charleroi (BSCA) avaient repris ces dernières semaines après des mois de blocage. Le personnel dénonçait l’attitude du transporteur irlandais, qui refusait de garantir le salaire minimum légal en Belgique. Cette situation avait déjà conduit à l’organisation de grèves de la part du personnel de cabine mais aussi des pilotes au début de l’été dernier. De nouveaux arrêts de travail des stewards et hôtesses avaient eu lieu lors du week-end du Nouvel An et le suivant.