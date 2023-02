Depuis 2015, l’ASBL « Les Clinicœurs de la Salm » contribuent à l’assistance psychologique et à l’accompagnement thérapeutique des enfants et adultes malades ou fragilisés dans les hôpitaux et autres institutions de soins. Apporter joie, sourire et réconfort aux patients et aux résidents, tel est le quotidien de Suzanne et de Luc, alias « Tchafette » et Dino, et des bénévoles de cette association au grand cœur.