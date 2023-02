Le Premier ministre Alexander De Croo critiqué pour ne pas avoir répondu aux questions sur la réforme des impôts et des pensions

Sur les 24 questions des députés prévues jeudi après-midi lors de l’heure des questions à la Chambre, 23 étaient adressées au premier ministre. Il s’agit notamment de questions sur la réforme des pensions bis, dont la discussion débutera demain/vendredi au sein du cabinet restreint, et sur la réforme fiscale.

Selon le député PVDA Raoul Hedebouw, les groupes ont été informés deux minutes avant le début de la plénière que les ministres du commerce respectifs Karine Lalieux et Vincent Van Peteghem répondraient à ces questions, et non le Premier ministre Alexander De Croo.