«Pékin Express» part à l’assaut de l’Amérique du Sud sur Club RTL

Ils nous avaient fait découvrir les terres inconnues de l’Ouzbékistan l’année dernière et on avait vibré avec Nicolas et Lucas, les frères de Malmedy, dans leur chemin vers la victoire. Cette nouvelle saison ne risque pas de décevoir. Stéphane Rotenberg et les équipes de « Pékin Express » nous feront voir l’Amérique du Sud sous un jour nouveau. Préparez vos mirettes, voici le programme : top départ en Bolivie sur les rives du lac Titicaca. Ensuite, cap sur le plus grand désert de sel au monde, celui d’Uyuni, une immensité blanche de 10000 m2 née de l’assèchement d’un lac préhistorique. Le deuxième pays visité sera le Paraguay, et notamment un site aussi impressionnant que méconnu : la cascade Saltos del Monday, une chute d’eau dans une nature luxuriante. Les aventuriers termineront au Brésil ce périple de 10000 km. La grande finale se tiendra à Rio de Janeiro, non sans avoir fait une halte sur les plages paradisiaques de Florianópolis et à São Paulo.

Pour corser le jeu, à chaque édition, les concepteurs nous sortent de leur chapeau une nouvelle règle. En l’occurrence, à la fin de chaque étape, le binôme arrivé en dernière position ne sera plus seul à choisir son adversaire pour le duel final. L’ensemble des candidats vont pouvoir désigner secrètement le binôme qu’ils veulent mettre en difficulté. On pourra compter sur les différences de températures (l’eau du lac est à 6ºC) et l’altitude pour rendre plus ardues les épreuves.