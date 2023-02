Émoi et indignation après l’abattage d’un arbre plus que centenaire à Heusy. Et pas n’importe lequel. Sur le permis d’urbanisme octroyé, on peut en effet lire qu’il s’agit « d’un hêtre pourpre inscrit à l’inventaire régional des Arbres et Haies remarquables de Wallonie » et qu’il est « le troisième hêtre pourpre répertorié comme remarquable le plus imposant de la commune de Verviers ».