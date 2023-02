«Camille & Images»: 30 ans (et même plus) d’Internet sur TF1

Ce samedi, Camille Combal et ses invités fêtent les trente ans d’Internet. L’occasion surtout d’un grand bêtisier du Web, avec toutes les images insolites ou drôles que l’on peut trouver sur la Toile. Reste que c’est aussi l’occasion de se pencher, pour notre part, sur l’histoire de cette technologie qui a révolutionné notre vie au quotidien.

de videos

De fait, ses origines remontent à bien plus que trois décennies. C’est en 1969 qu’est créé l’ancêtre d’Internet, Arpanet, un réseau d’ordinateurs né aux États-Unis et visant à relier des centres universitaires de recherche et des installations militaires. Mais c’est seulement en 1989 qu’est inventé le World Wide Web. Les premières pages apparaissent en 1990. À partir de là, tout s’emballe.