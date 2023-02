Scandale au Parlement européen: Marc Tarabella et Eva Kaili demandent leur libération

Il s’agit d’Eva Kaili, l’ancienne vice-présidente grecque du Parlement européen, de l’ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri et du député européen belge Marc Tarabella. Les avocats de Kaili et Tarabella ont demandé la libération de leurs clients, la défense de Panzeri s’est « comportée selon la sagesse de la cour », c’est-à-dire qu’elle ne demande pas leur libération.

« Le problème est la manière dont le mandat d’arrêt est formulé », a déclaré Maître Maxim Töller, l’avocat de Tarabella. « Il n’y a pas d’utilisation du conditionnel sage. Il n’est pas possible que dans le premier acte de procédure rédigé contre Monsieur Tarabella, on parte du principe qu’il est coupable, qu’il a accepté de l’argent. Nous contestons tout ce qui lui est reproché ».

Marc Tarabella était présent à l’audience en chambre du conseil, où lui et son avocat ont maintenu son innocence.

Le seul élément qui parle en défaveur de M. Tarabella sont les déclarations de Pier Antonio Panzeri, qui joue depuis un certain temps le rôle de personne de regret dans le dossier, Maître Töller a déclaré : « Que des questions puissent être posées sur les interventions de M. Tarabella au Parlement européen est normal, mais nous avons donné une explication claire à ce sujet. De plus, nous estimons que la procédure entourant l’utilisation d’un demandeur de remords n’est pas respectée dans ce cas. Par exemple, les déclarations du demandeur de remords ont déjà été ajoutées au dossier, alors que cet accord de demandeur de remords n’a pas encore été approuvé, de sorte que ces déclarations ne peuvent pas encore être effectivement utilisées. À notre avis, toutes les conditions pour utiliser un demandeur de remords ne sont pas réunies dans ce cas. »

« Il n’y a actuellement rien dans le dossier qui justifie l’arrestation de Monsieur Tarabella », a poursuivi Maître Töller. « C’est pourquoi nous avons demandé sa libération pure et simple. Selon nous, il n’y a aucune trace d’argent suspect dans le dossier. Nous avons demandé à un expert judiciaire de procéder à une analyse et celle-ci montre qu’il n’y a aucune trace dans les comptes de Monsieur Tarabella des 120 000 euros ou 140 000 euros qu’il aurait reçus. »

Selon son avocat, Marc Tarabella vit très mal ce qui lui arrive : « Il a lui-même demandé à être interrogé, cela ne lui a pas été accordé, il a lui-même demandé la levée de son immunité parlementaire et a également voté en ce sens, et même là, ils ne sont pas venus immédiatement le chercher pour l’interroger. Et maintenant, il