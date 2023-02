Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les carnavals de Malmedy et de Binche sont de retour ce week-end. Après deux ans d’abstinence, les participants semblent plus en forme que jamais. « On est chaud bouillant ! », lance le Malmédien Stéphane Blaise.

À La Louvière aussi, où le Laetare est prévu à partir du 19 mars, on se réjouit de ce retour à la normale. « L’an dernier, le carnaval avait quand même pu avoir lieu après deux annulations en 2020 et 2021 », rappelle Dominique Depoter, président de l’Amicale des sociétés de carnaval louviérois. « Mais il avait fallu faire ça dans l’urgence puisque nous n’avions eu la décision qu’en dernière minute, 15 jours avant. » Cette année reste donc particulière.