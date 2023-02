Rita Baga, jurée de («Drag Race Belgique»): «Au début, je ne voyais pas l’intérêt d’être drag»

J’avais plusieurs copines qui exerçaient ce métier, mais je ne comprenais pas trop l’intérêt de faire ça. Et un jour, pour l’anniversaire d’une amie animatrice de cabaret, j’ai voulu lui faire une surprise en faisant un numéro. Elle m’avait toujours poussée à tenter le coup, car j’étais très expressive et théâtrale. Elle me disait que je ferais une bonne drag-queen. Je pensais que ce serait juste pour un soir et finalement, ça fait maintenant seize ans que je pratique cet art. C’est très puissant d’être drag. Je l’ai immédiatement ressenti dès la première fois.

Souvent, les drags ont eu un parcours difficile et cachent des souffrances. C’est votre cas aussi ?

Ce n’est pas ce qui m’a motivée. Mais chez certaines, c’est vrai que c’est une façon d’extérioriser des expériences et des sentiments passés ou de se réapproprier son corps. Chez moi, la drag est apparue de façon plus ludique dans ma vie. Mais tout au long de ma carrière, j’ai utilisé le pouvoir politique de la drag pour lancer des messages de tolérance. Ce n’est pas toujours simple d’être drag-queen, d’être acceptée. Beaucoup de personnes issues de la diversité sexuelle et de genre ont été harcelées à l’école avant. La drag leur a permis d’être complètement elles-mêmes, de s’assumer pleinement et de se laisser emporter par cette folie.

Vous faites la différence entre Jean- François, votre vrai nom, et Rita Baga, votre personnalité en tant que drag-queen ?

Quand je suis en Rita, je travaille, et quand je suis Jean-François, je ne travaille pas. Rita, c’est mon gagne-pain. Elle a aussi des réactions que je n’ai pas dans la vie de tous les jours. Je ne parle pas non plus de la même façon quand je me glisse dans ses vêtements. J’essaye donc de faire une séparation dans ma tête entre les deux.

Qu’attendez-vous des candidates de l’émission ?

Qu’elles ne s’assoient pas sur leurs acquis ou leur renommée. Je veux qu’elles se dépassent et surtout qu’elles me surprennent. Après avoir animé pendant quinze ans des compétitions de drags, je suis rarement ébahi. Souvent, on voit des gens qui se calquent sur d’autres, alors que les possibilités sont infinies dans le monde de la drag. Certaines candidates ont en tout cas réussi à m’étonner. Et je pense que le public va tomber en amour de ces dix participantes car elles sont fabuleuses.