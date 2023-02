En route vers la rénovation énergétique et acoustique de la cité Al’Trappe à Alleur: les travaux débutent

Comme l’explique Patrice Lempereur, président de la Société de Logements du Plateau, « ces travaux s’étaleront sur une durée de 365 jours calendrier. Ils s’effectueront par phases successives de plusieurs logements rénovés simultanément » et de poursuivre : « Les améliorations énergétiques et acoustiques porteront sur le remplacement des menuiseries extérieures ainsi que sur l’installation d’un système de ventilation. »

Ce sont plus particulièrement les rues des Blés, du Parc et Malvoie qui sont concernées. Il s’agit de travaux réalisés pour un montant d’environ 1.000.000 euros, en collaboration avec la Sowaer. C’est l’entreprise Diederickx qui a remporté ce marché.

Ces rénovations ne nécessiteront pas un déménagement vers un logement de transit. Pendant toute la période des travaux, la Société de Logements du Plateau et ses équipes sont à la disposition des locataires concernés pour toute question complémentaire ou problématique concernée.

« Nous sommes tous de plus en plus soucieux de réduire notre consommation énergétique. Pour diminuer ses factures, rien de mieux qu’une rénovation respectueuse de l’environnement, d’un système de chauffage moins gourmand en énergie et d’une isolation optimale. Notre bien-être est très important, nous en sommes conscients », se réjouit encore Patrice Lempereur.