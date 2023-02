En Wallonie, le soutien public aux énergies renouvelables sera adapté plus régulièrement

« À court terme, cette flexibilité permettra de revoir ce soutien à la baisse puisque les producteurs revendent actuellement plus cher leur électricité renouvelable et sont donc moins dépendants de cet apport financier », a souligné le ministre wallon de l’Énergie, Philippe Henry.

L’arrêté adopté ce jeudi en 3e lecture permet d’adapter ce taux de soutien tous les 6 mois plutôt qu’annuellement et de le faire dès la première année d’octroi et non plus après 3 ans de mise en service du projet.