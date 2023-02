Travaux à l’angle des rues du Christ et du Dragon à Mouscron: des modifications de circulation dès le 20/02

Interdiction de circulation et de stationnement à hauteur des zones chantier situées dans la rue du Christ, tronçon compris entre le carrefour des rues Christ/Dragon et le nº 99, et, dans la rue du Dragon, tronçon compris entre le carrefour des rues du Dragon/Christ et le nº 161.

Fermeture totale du carrefour Christ/Dragon, et ce jour et nuit. Fermeture de la rue du Dragon, depuis la rue de la Wallonie jusqu’à la zone chantier, à l’exception de la circulation locale.