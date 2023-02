«Attention, ça risque d’être excrément désagréable»: Chaudfontaine lance une campagne pour lutter contre les déjections canines

« Attention, ça risque d’être excrémement désagréable ! » : qu’il s’agisse de marcher dans un excrément oublié sur le trottoir ou de recevoir une amende pour y avoir laissé celle-ci, personne n’est gagnant ! Force est de constater que ces mauvaises surprises restent fréquentes et les plaintes des citoyens y ayant trait nombreuses.

- Les propriétaires de chiens (ou les personnes qui en ont la garde) ont l’obligation de ramasser les excréments sur l’espace public et les propriétés privées accessibles au public.

Amende de 350 euros

La personne ne respectant pas ces conditions s’expose à une amende allant jusqu’à 350 euros. Les gardiens de la paix effectuent au quotidien la sensibilisation sur ce sujet et peuvent même avertir les personnes concernées. La campagne sera diffusée sous forme d’affiches et de flyers distribués dans notre commune ainsi que sur les réseaux sociaux et le site internet communal.