Michel Bussi («L'île prisonnière»): «Les séries françaises sont timides» L'écrivain à succès revient sur l'aventure de « L'île prisonnière », son premier scénario écrit directement pour la télé.

Par Jean-Jacques Lecocq

Avec « L’île prisonnière », vous écrivez pour la première fois directement pour la télé… C’est France 2 qui a voulu être la première à porter à l’écran une de mes idées plutôt que de produire une nouvelle adaptation de l’un de mes romans. Ils m’ont donné carte blanche. Je pense qu’ils ont été un peu surpris par ma proposition. Ils devaient s’attendre à une intrigue policière classique, et le thème de la prise d’otages les effrayait un peu. Mais je leur ai dit que si je commençais à écrire un scénario original, c’était justement pour aller dans une autre direction que mes romans. Ils ont été vite emballés par l’idée d’une grande aventure intergénérationnelle, où on ne filme pas juste des gens qui parlent.

Le concept de départ de la série évoque un peu des films US des années 90, tels « Piège de cristal » ou « The Rock » : un groupe armé détient des otages sur une île, mais quelques-uns s’échappent et contrecarrent ses plans…

C’est vrai. L’idée est née il y a une trentaine d’années, et « Piège de cristal » est une des premières influences. C’est le prototype du film d’action américain efficace. Le pitch est le même, avec l’île à la place du building, et à la place de Bruce Willis, des héros allant du collégien ou d’une ado à une maman… Les intrigues familiales viennent se mêler au suspense. J’aime détourner dans un univers bien français des concepts anglo-saxons qui sont à la fois forts et simples, élégants. Il y a aussi un côté « Le prisonnier » : à chaque épisode, on assiste à une tentative avortée des héros de stopper les preneurs d’otages, et l’un d’eux se fait prendre. Chaque fugitif a son épisode. C’est ludique à concevoir.

Vous avez cité aussi « La casa de papel », « V »… J’ai adoré « La casa », même si j’ai craqué avant la fin, ou « V », avec des gens ordinaires qui entrent en résistance. J’aime l’audace de ces scénarios qui n’ont pas peur de l’invraisemblable. Les séries françaises sont souvent trop timides, il faut toujours que ça paraisse plausible, vrai d’un point de vue sociétal… Moi, j’aime oser, même si certains seront hérissés, diront devant certaines scènes que c’est trop gros, comme l’orage providentiel qui éteint l’incendie.