«Quiévrain en jeux» vous accueille ce dimanche, dès 10 h, et c’est gratuit!

Il y aura de quoi se faire plaisir : jeux de société, jeux en bois, retro-gaming, structures gonflables, réalité virtuelle, espace spécifique dédié à Harry Potter, démonstrations Warhammer (jeu de stratégie avec des figurines). Un bar et une petite restauration sont également prévus. Il y aura même un espace pour l’éveil des tout-petits.

C’est ce dimanche que l’événement « Quiévrain en jeux » est organisé de 10h à 18h. L’entrée est gratuite et le site est accessible dès 3 ans.

– De 10h30 à 13h30 : le jeu de football FIFA 21 (PlayStation 4) – 16 places disponibles

– De 14h00 à 15h30 : le jeu de course Mario Kart (Nintendo Switch) – 16 places disponibles

– De 16h00 à 17h30 : Tournoi Just Dance (Nintendo Switch), pour se déhancher – 16 places disponibles

La bibliothèque, la Maison des Jeunes et le service culture de la commune ont travaillé ensemble pour proposer cet événement très ludique et entièrement gratuit. De quoi faire plaisir aux familles et aux enfants en ce premier week-end de vacances scolaires.