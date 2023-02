Les ayants droit évacués du squat de la rue des Palais appelés progressivement pour être pris en charge (Fedasil)

Pour déterminer qui est invité parmi les ex-occupants de la rue des Palais, Fedasil se base sur les listes établies par la Région bruxelloise lors de l’évacuation, précise M. Mansy. Mercredi, 163 personnes ont été redirigées vers l’hôtel Ibis de Ruisbroek, une entité de Leeuw-Saint-Pierre. Jeudi, elles étaient 180 au total, bien que huit ont dû être redirigées vers l’hôpital tout proche en raison d’un problème de gale. Le bourgmestre de la localité, Jan Desmeth (N-VA), a toutefois demandé et obtenu leur départ. À ce groupe s’ajoutent une centaine d’autres personnes qui, ne sachant où aller, se sont dirigées vers le Petit Château mercredi soir. Une cinquantaine de tentes et bâches, fournies par des bénévoles et riverains, ont ainsi fait leur apparition quai des Charbonnages, à Molenbeek. Dans ce camp de fortune se retrouvent toutefois aussi une cinquantaine d’exilés vivant sous les ponts depuis plusieurs mois. Au total, 150 à 200 personnes attendent, le long du canal, d’être prises en charge par les autorités, selon un décompte des bénévoles sur place. La police n’a pas pu confirmer ce calcul.