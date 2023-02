«Captain America»: le quatrième volet de la saga se précise

C’est Anthony Mackie qui a pris le relais dans la série « Falcon et le Soldat de l’hiver » et qui doit saisir aussi le bouclier dans « Captain America : New World Order », quatrième épisode de ses aventures solo, prévu pour 2024. En plus de Danny Ramirez en Falcon ou de Harrison Ford qui a signé pour reprendre le rôle de Thaddeus « Thunderbolt » Ross créé par feu William Hurt, on sait qui sera le méchant de cet épisode, et ce n’est pas un inconnu ! C’est Samuel Sterns, dit « Leader », qui avait déjà donné du fil à retordre à Hulk dans « L’incroyable Hulk », quand le géant vert était joué par Edward Norton. Il voulait à l’époque synthétiser son sang. Tant qu’à faire, Marvel a aussi repris l’acteur qui l’incarnait à l’époque, Tim Blake Nelson.