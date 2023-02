«Bouches émissaires, Jeunesses Ardentes»: des jeunes s’expriment dans un livre 100% liégeois

Cet ouvrage reprend une centaine de récits de jeunes à propos de quatre thématiques : Écologie, Genre, Migration & Scolarité et est le second recueil édité par Scan-R, après Bouches Émissaires, Jeunesses Confinées, publié en 2020 qui mettait en avant le vécu des 12-30 ans durant le confinement et la crise sanitaire inédite. Vous pourrez vous le procurer pour 12 euros en librairie et en ligne sur le site de Scan-R.