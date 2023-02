La police fédérale de la route s’aide d’une antenne DSRC pour des contrôles à distance : «L’antenne peut lire un tachygraphe lorsqu’il y en a un qui passe à proximité»

Le tachygraphe est un appareil électronique intégré aux véhicules, qui permet d’enregistrer plusieurs informations comme le temps de conduite et de repos du chauffeur, mais aussi la vitesse du véhicule ou encore la distance parcourue.

Grâce à cet appareil, les agents peuvent avoir accès aux bases de données du dispositif présent dans les poids-lourds et mieux savoir quels véhicules doivent être contrôlés plus attentivement.

L’essai de cette antenne DSRC s’effectue sur la E40 pendant un contrôle de police à grande échelle nommé « ALBATROSS », auquel le service des douanes et l’Administration fiscale flamande (Vlabel) prennent aussi part. Plusieurs données de centaines de camions et de bus sont contrôlées, à savoir le tachygraphe, l’AdBlue (liquide permettant la réduction d’oxydes d’azote), la réglementation du transport de personnes, l’alcool, la drogue et les législations sociales.