1.605 suppressions de train sur la ligne 94 entre Tournai et Lille en 2022: «Cela reste évidemment beaucoup trop»

Le député fédéral Daniel Senesael a dernièrement été interpellé par des usagers de la ligne ferroviaire 94, Tournai-Lille. « Ils proviennent majoritairement de l’Institut Saint-Luc de Tournai et ont exprimé leur préoccupation face à de nombreuses suppressions de trains effectuant le trajet Lille-Tournai, Saint-Luc étant desservi par l’arrêt de Froyennes », explique Daniel Senesael. Ce dernier a demandé au ministre s’il pouvait communiquer les chiffres à sa disposition concernant les retards, suppressions ou incidents ayant eu lieu sur la ligne 94 depuis le 1er janvier 2022.

Georges Gilkinet s’est voulu clair. « Si nous voulons attirer toujours plus de personnes vers le train, nous devons renforcer la fiabilité et la ponctualité », assure-t-il. « En ce qui concerne plus précisément la ponctualité de la ligne 94, il y a eu, en 2022, 1.605 suppressions, c’est-à-dire environ un train sur trente. Cela reste évidemment beaucoup trop ».