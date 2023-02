Après avoir vu défiler des mariages durant 40 ans, le Domaine des Prés Fleuris est en vente

C’est une annonce de l’agence immobilière Waucomont Immo qui a provoqué un choc chez de nombreux Herviens. Le Domaine des Prés Fleuris à Bolland, qui a été le théâtre d’un nombre inimaginable de mariages et de réceptions en l’espace de 40 ans, a été mis en vente par la famille Spits.

Une décision prise à regret par la famille, d’après L’Avenir. Elle fait suite au décès et fondateur du domaine, Hubert Spits, qui s’est éteint en novembre dernier à l’âge de 64 ans. L’homme était un personnage. Un traiteur bon vivant et chaleureux, qui aimait le contact avec les clients et la population en général. Hubert Spits était aussi le président de la Fédération Horeca de la province de Liège. À ce titre, il a mené de nombreux combats notamment pour défendre la profession durant le Covid et son cortège de restrictions.