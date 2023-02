La Wallonie soutient la fédération Horeca pour mieux mesurer le gaspillage alimentaire: «Chaque Wallon jette entre 15 et 30 kg de nourriture par an!»

Pour y parvenir, la Fédération se dotera d’une application informatique en mesure d’identifier l’aliment, sa quantité et le moment où il est jeté (stockage, transformation ou retour d’assiettes), à l’aide de poubelles et de balances spécifiques.

Concrètement, ces audits permettront à la fédération d’informer sur la gestion des déchets afin de tendre vers le ’Zéro Déchet’; de mesurer la quantité de déchets alimentaires produits et leurs coûts pour les établissements ou encore d’avoir une meilleure connaissance et un suivi des pertes et gaspillages alimentaires du secteur.

« Nous gaspillons encore beaucoup trop de nourriture en Wallonie : chaque Wallon jette entre 15 et 30 kg de nourriture par an ! Le gouvernement veut réduire de 30 % ces pertes et gaspillages alimentaires d’ici 2025. Mais pour ce faire, nous avons notamment besoin de nos restaurateurs et traiteurs », a commenté la ministre régionale de l’Environnement, Céline Tellier.