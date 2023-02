Une exposition «Pictoresque» débute ce vendredi à Bouvignes

Du vendredi 18 février au dimanche 10 septembre 2023, la Maison du patrimoine médiéval mosan (MPMM) présente l’exposition temporaire « Pictoresque, un voyage lithographique et intimiste en Haute Meuse ». Conçue par la Société archéologique de Namur, cette exposition dédiée à la région dinantaise intéressera les amateurs de la vallée mosane et d’œuvres évocatrices et intimistes. Ces lithographies et albums de voyages pittoresques sont issus tant des collections du bibliophile belge Walter Buekenhoudt et de son épouse Lena De Wan, que de celles du Cabinet des dessins et estampes de la Société archéologique de Namur.

Du mardi au dimanche Cette immersion dans le 19e siècle romantique sera mise en perspective avec un florilège de peintures de Koen Broucke. L’atelier de cet historien et artiste plasticien belge, auteur de ce qui peut être qualifié de « nouveau pittoresque », a récemment trouvé place à Waulsort, petit village des bords de Meuse à proximité de Dinant et haut lieu de villégiature au tournant des 19e et 20e siècles.

L’exposition se visite du mardi au dimanche à la Maison du patrimoine médiéval mosan, place du Bailliage 16 à 5500 Bouvignes.

Par ailleurs, différentes visites guidées sont proposées pour les individuels et pour les groupes, tant à la MPMM qu’en extérieur (ruines du château de Montaigle ; jardins et grotte du château de Freÿr ; château de Spontin ; village de Waulsort et parc de l’ancienne abbaye ; tour et grotte de Monfat à Dinant ; ruines du château de Poilvache).