Visites de ville, Pairi Daiza, Mini-Europe… les team building des organismes bruxellois coûtent parfois jusqu’à 80.000€ la journée!

Loin de nous l’idée de jeter la critique sur l’idée même du team building : renforcer l’esprit d’équipe est indispensable, et souvent très apprécié, peu importe le secteur. Suite à une question écrite de la députée MR Aurélie Czekalski adressée au ministre-président Rudi Vervoort (PS), les différents organismes bruxellois ont communiqué les détails de leur(s) team building(s) annuel(s). Ce qui marque, d’abord, c’est le nombre ahurissant d’organismes différents au sein de la Région bruxelloise. Ensuite, c’est qu’on fait parfois le grand écart budgétaire lors de ces journées, en fonction des services. Les chiffres ont été transmis pour la période 2019 à 2022, avec évidemment certains team building « zappés » lors de la crise Covid.

Entre 50 et 100 €

De manière générale, on pourrait situer le budget alloué par personne pour un team building annuel sur une fourchette de 50 € à 100 €. C’est le cas à l’Agence régionale pour la propreté, à Bruxelles Environnement, à Bruxelles Logement, au Service Économie de Bruxelles Économie et Emploi, chez Urban, etc. Ça grimpe à 118 € en 2019 pour le Port de Bruxelles, à 150 euros chez Citydev.brussels ou encore 182 € en 2019 pour Bruxelles Pouvoirs Locaux, avec un team building à la Ferme rose à Uccle.

Mais les montants grimpent parfois davantage.