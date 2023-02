Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a quelques jours, les enfants et adolescents ont pu découvrir un événement unique en son genre : la lecture de contes « inclusifs » par des drag-queens organisée à la bibliothèque louviéroise via la Ribambelle des mots. Rendre visibles les personnes homosexuelles, lesbiennes ou transgenres à travers ces histoires permet en effet au projet liégeois ‘Unique en son genre’ de combattre les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge.

Edna Sorgelsen - Hélène Legrand

Reste que le jour de cette lecture, une quinzaine de personnes alpaguaient les personnes qui rentraient à la bibliothèque, distribuant des tracts nauséeux et homophobes :