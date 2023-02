Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On s’en souvient tous, la semaine dernière la chronique d’André Demarteau, sur la chaîne Tipik, avait fait grand bruit à Malmedy. L’humoriste s’interrogeait sur la présence de certains personnages du carnaval de Malmedy en 2023. En particulier, il s’attardait sur le personnage du « Sâvadje-Cayèt », qui représente un « sauvage » avec le visage maquillé de noir. Beaucoup de Malmédiens et défenseurs du carnaval avaient mal pris la chronique qu’ils jugeaient comme étant une attaque fondamentale contre leur tradition et leur folklore. Le Malmédien Dominique Théâtre a écrit à la RTBF afin d’avoir leur position.