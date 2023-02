«Une famille en or»: retour hebdomadaire tardif sur TF1 avec Camille Combal

Un combo visiblement gagnant aux yeux de la chaîne, puisque, malgré une diffusion très tardive (à 23h40 alors que ce type de programme passe généralement en fin d’après-midi), Camille Combal s’en était sorti avec les honneurs, avec une moyenne d’un peu plus d’un million de téléspectateurs outre-Quiévrain. Pas mal pour un jeu qui s’achève largement au-delà de minuit.

Alors que « Koh-Lanta » fait son come-back ce mardi sur TF1, c’est également le retour d’« Une famille en or » dans la foulée. Le jeu suit donc directement la diffusion de l’émission d’aventure, comme ç’avait déjà été le cas en 2021.

L’émission était déjà revenue ces dernières semaines, mais en prime time, avec des spéciales, notamment avec l’équipe du dernier « Astérix et Obélix ». Cette fois, le jeu retrouve sa formule plus classique, avec des familles venues de France, mais aussi de Suisse… et de Belgique.