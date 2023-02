Le CD&V souhaite que les voitures électriques soient alimentées via les caténaires des tramways et des trains

Selon les normes internationales, une borne de recharge publique est nécessaire pour 10 voitures électriques. Cela signifie que la Belgique devrait disposer d’environ 200 000 points de charge d’ici 2035, affirme CD&V.

« Les lignes aériennes des tramways et des trains pourraient théoriquement être parfaitement reliées aux points de charge pour recharger les véhicules électriques », affirment les députés flamands Orry Van de Wauwer et Jef Van den Bergh. « Les lignes aériennes ne sont pas toujours pleinement utilisées. La nuit, par exemple, beaucoup moins ou pas de trams ou de trains circulent. C’est pourquoi les lignes aériennes peuvent parfaitement alimenter en électricité des points de recharge situés à des endroits pratiques et stratégiques. »