William, demi-finaliste de «The Dancer»: «Agustín m’a aidé à vaincre ma timidité» Le benjamin de la compétition en solo (18 ans) va tenter ce mardi de se qualifier pour la finale. DR

Par Frédéric Seront

Qu’est-ce qui vous a incité à vous inscrire à « The Dancer » ? Je l’ai vraiment fait sur un coup de tête. J’ai vu l’annonce, on m’a incité à envoyer une vidéo, et je me suis lancé. J’ai été étonné d’avoir été sélectionné !

Vous avez un parcours peu conventionnel, puisque vous vous êtes mis à la danse assez tard…

Oui, je n’ai commencé qu’à 13 ans. J’hésitais, à cause des préjugés. Dans l’esprit de certains, la danse et les garçons, ça ne colle pas trop. J’ai donc dû apprendre plus vite que les autres, qui avaient déjà une base. J’ai commencé par le hip-hop, et je ne me suis mis à la danse contemporaine qu’il y a deux ans. J’ai bossé dur.

Vos parents vous ont-ils soutenu immédiatement ? Ma mère m’a vite suivi. Mon père a un peu râlé au début, puis c’est passé quand il a vu ce que c’était réellement. Il a accepté. Lire aussi Aurel Zola, coach dans «The Dancer»: «Beyoncé, c’est une machine de guerre» Qu’est-ce qui vous plaît dans la danse ? La discipline que ça exige. Le fait de se libérer aussi quand on danse. Et la satisfaction du résultat. Vous êtes le benjamin de cette demi-finale parmi les danseurs en solo. Ça met une pression ? Le fait d’être le plus jeune, non. Ce qui met la pression, c’est surtout d’être en solo face à des groupes. D’autant que je ne suis pas un danseur pro, ni un chorégraphe pro. À 18 ans, vous donnez cependant déjà des cours de danse à Péruwelz ! C’est l’école où j’ai tout appris, ID Danse. On m’a proposé de donner des cours aux enfants et à des ados. J’adore autant donner cours que danser. Mais j’ai encore beaucoup à apprendre. Lorsque j’aurai fini mes humanités, je n’irai pas à l’unif. Je me lancerai à fond dans la danse, même si financièrement, c’est assez cher. J’espère trouver une solution. Si je gagne « The Dancer », avec 15000 euros à la clé, ce serait formidable pour mes études. Lire aussi Laurien Decibel, coach dans «The Dancer»: «Au début, j’étais nulle en danse» Vous avez livré une prestation étonnante, dans une cage, lors de la première demi-finale… Oui, c’était un gros défi. J’ai dû faire ça tout seul chez moi, sans avoir la cage, en devant l’imaginer. La cage symbolise la prison intérieure, elle renferme ce qu’on a à l’intérieur de soi. Comment ça se passe avec votre coach, Agustín Galiana ? Super-bien ! Il est très drôle. On rigole beaucoup à deux. Mais c’est aussi quelqu’un de motivé, un travailleur. On bosse énormément, il m’aide aussi à vaincre ma timidité. Il m’a appris à mieux faire respirer mes chorégraphies, car j’enchaînais trop vite sans pauses. Depuis les auditions, je sens que j’ai changé dans ma façon de travailler.