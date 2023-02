La fin des travaux de l’antenne de police de Welkenraedt espérée pour fin d’année

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un projet dont on parle depuis plusieurs années déjà. Si les antennes de police de Herve et Plombières ont déjà subi un sérieux lifting, c’est maintenant au tour de celle de Welkenraedt. De gros travaux d’extension vont être entrepris pour permettre aux policiers d’avoir plus de confort, d’espace et de meilleures conditions de travail tout simplement.