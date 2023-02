Après le succès de la 1ère Boum Kids, une seconde fête est prévue à l’Hôtel Verviers

Un après-midi à destination des enfants pour « faire la fête » comme les grands. C’est le concept de la Boum Kids organisée à l’Hôtel Verviers. La première édition, qui a eu lieu en décembre dernier, a rassemblé plus de 300 enfants entre 8 et 14 ans. Fort de ce succès, une seconde édition est déjà programmée à l’Hôtel Verviers pour le 12 mars, entre 14 et 17 heures.

Un DJ animera tout l’après-midi et emmènera les enfants sur la piste mais ils pourront compter aussi sur un bar à bonbons, un photobooth, un karaoké, Just Dance, des boissons soft à volonté, un buffet goûter et d’autres surprises. Des adultes seront présents sur place pour encadrer l’événement. Le prix est de 15 € par enfant pour l’après-midi. Réservations à events@valkliege.be ou au 087/30.56.56