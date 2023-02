Victime d’un ‘mouse jacking’, la famille Fellemans, de Juprelle, a retrouvé sa voiture: la Peugeot a été découpée en morceaux et abandonnée dans le nord de la France!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La semaine dernière, la famille Fellemans, de Fexhe-Slins, n’avait pu que tristement constater la disparition soudaine de leur voiture. Le SUV Peugeot 3008 (de 25 mois !) était stationné devant leur maison, rue Provinciale, et y a été volé durant la nuit sans clés, sans aucune trace, ni d’effraction, ni de bris de vitre ou encore le moindre bruit…

Le vétérinaire juprellois a été victime d’un « mouse jacking » : son véhicule, équipé du système de verrouillage/démarrage « keyless », a été la cible d’un piratage informatique. Via un brouilleur d’ondes électroniques ou des logiciels spécifiques, les voleurs sont parvenus à se connecter à l’auto et s’en emparer en quelques minutes à peine. Ni vu, ni connu. Une technique de plus en plus répandue, constatée d’ailleurs à 6 reprises dans la zone de police de la Basse-Meuse depuis ce début d’année.

Ce mercredi, Michaël Fellemans croyait bien ne plus jamais revoir son véhicule… Seulement voilà, ladite voiture a bien été retrouvée !