Loris transforme l’ex-taverne de son père en salon de coiffure pour hommes à Stavelot

Le Barbe Bar, c’est le nom du nouveau salon de coiffure pour homme qui s’est installé dans l’avenue Ferdinand Nicolay, à Stavelot. Un joli clin d’œil à l’établissement qui l’a précédé et qui n’était autre qu’une taverne. « Mon père a tenu la Taverne du Loup pendant de nombreuses années, plus de 10 ans je crois. On l’a fermée un peu avant le Covid et puis il a racheté le bâtiment et m’a proposé de faire un salon de coiffure dedans », explique Loris Sorbi qui vient donc de se lancer comme indépendant.