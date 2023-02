«Les infractions pour drogues au volant augmentent chez nous»: deux fois plus de cas positifs à La Louvière en 2022!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Hainaut se situe dans la moyenne, alors que Bruxelles est loin devant avec 11%. À l’échelle du pays, la problématique est plus importante chez les jeunes conducteurs, entre 18 et 34 ans, et la drogue de prédilection reste le cannabis, devant les drogues synthétiques, la MDMA, l’ecstasy, les amphétamines et la cocaïne. Quant au gaz hilarant, 6% des conducteurs hennuyers affirment conduire chaque mois après en avoir pris, ce qui est proche des 7% au niveau national. Vias met aussi l’accent sur la prise de calmant et de somnifères, qui concerne 8 % des conducteurs en Wallonie.

« C’est surtout un phénomène urbain, » pointe le porte-parole de l’institut Benoit Godart. « On ne voit pas de problème particulier dans le Hainaut. » Dans le Centre, bon nombre de communes sont rurales. Qu’en est-il à La Louvière, la ville avec le plus d’habitants de notre région ?