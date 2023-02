Suicide d’un journaliste à la RTBF: la Société des Journalistes inquiète, la direction à l’écoute

La direction de la RTBF se dit pour sa part à l’écoute de la SDJ et promet la tenue prochaine d’une réunion pour aborder les éléments soulevés par la Société des journalistes.

« Le suicide de notre collègue fait écho à la situation de plusieurs membres de la rédaction qui ont exprimé leur détresse lors de notre réunion », souligne la SDJ. « Dans une atmosphère d’écoute et de respect, les témoignages de mal-être, de souffrance et de violence au travail se sont succédé. ’Il y a d’autres Alain dans la rédaction’, ’trop de collègues s’effondrent sans cesse’, ’ce qu’on croit être des situations de détresse isolée sont le reflet d’un modèle qui dysfonctionne’, poursuit-elle.

Pour la SDJ, impossible de rester sourde aux marques de désespoir partagées par le personnel lors de l’assemblée générale. « Après un vote à l’unanimité des participants, la SDJ demande d’urgence une réflexion de fond sur les structures de décisions et la gestion humaine qui sont à l’œuvre aujourd’hui à la RTBF », indique-t-elle, réclamant une rencontre dans les plus brefs délais avec l’administrateur général Jean-Paul Philippot et les membres de la hiérarchie de l’information.