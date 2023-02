Toutes nos zones de police de la région de Charleroi ne sont pas en faveur d’une fusion: «Si on doit se spécialiser, c’est un aveu de faiblesse de la ministre»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le débat n’est pas nouveau, mais il revient sur la table suite à une proposition de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, qui souhaite revoir l’organisation de la police en Belgique. Pour elle, les zones de police locale sont trop petites et gagneraient à grandir jusqu’à atteindre au moins 500 policiers opérationnels d’ici 2030, via des fusions volontaires. Pour la ministre, des zones plus grandes « peuvent proposer une aide policière davantage spécialisée », citant par exemple des « cyber-experts, des policiers formés pour aider les victimes d’abus sexuels, des enquêteurs spécialisés »… La ministre ambitionnerait ainsi de passer de 184 zones belges à 40 seulement, toujours d’ici sept ans.