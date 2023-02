«Il était vexé, je ne comprenais pas»: le photographe violemment bousculé par Sergio Ramos se confie sur cet incident (vidéos)

Contacté par Le Parisien, le photographe s’est confié plus longuement. « Au départ, quand je me suis fait bousculer, j’ai d’abord cru que c’était un collègue. Mais bon je me suis dit que c’était quand même très tonique pour un collègue », explique Markus Gilliar. « Et j’ai vu que c’était Sergio Ramos. J’ai pensé que je lui avais marché sur les pieds. Il était vexé. Je ne comprenais pas. »