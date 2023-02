Jets de projectiles vers Kevin De Bruyne: Arsenal risque une sanction!

Kevin De Bruyne était intenable ce mercredi, sur la pelouse d’Arsenal. Auteur d’un but et un assist, le Diable rouge a permis à Manchester City de remporter une rencontre décisive dans la course au titre. Mais sa prestation a visiblement irrité les supporters adverses, qui s’en sont pris à lui à sa sortie du terrain à la 89e minute de jeu.

Le Belge a été visé par des jets de gobelets et de bouteilles, qui ne l’ont heureusement pas touché. Et s’il a préféré en rire sur Instagram ce jeudi, la FA (fédération anglaise) a décidé d’ouvrir une enquête, comme le rapporte RMC Sport. Arsenal pourrait donc s’exposer à une sanction suite aux agissements de ses supporters.