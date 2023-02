À Solre-sur-Sambre, les travaux de réfection du carrefour formé par les rues Cavée, Pont Bara, Mont de Solre et Espéranto débuteront à partir du 20 février

Pour les véhicules de plus de 3,5T, en fonction de leur destination, une déviation sera mise en place à deux niveaux, pendant toute cette période : sur la N40 à hauteur du carrefour dit du Mc Donald et sur la N40 à hauteur du carrefour dit de « La Poule ». Et ils seront redirigés vers la N559 (via Leers-et-Fosteau) ou N561 (via Merbes-le-Château).

Pour la desserte locale, une seconde déviation sera mise en place à hauteur du carrefour formé avec les rues Mont de Solre et des Petits Ponts.