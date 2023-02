Les élèves de l’école Saint-Edouard, à Spa, récompensés pour leur pâté

La classe de vendeur-préparateur, sous la supervision de leur professeur de pratique en boucherie, Madame Dejardin, a élaboré une terrine de foie de porc à la marmelade de clémentines. » Celle-ci est le résultat d’un travail de longue haleine qui a amené les élèves en équipe à se questionner sur les goûts, les textures, les épices… Ils ont réalisé plusieurs tests impliquant des dégustations au sein de l’école. Finalement, après quelques mois de travail et d’essais, ils sont parvenus à une recette aboutie comme ils le souhaitaient », explique une enseignante de l’école Saint-Edouard.

Une médaille d’or, rien que ça ! Les élèves de la section vendeur-préparateur de Saint-Edouard de Spa ont été décorés, ce lundi soir, du premier prix au concours du meilleur pâté de foie organisés par la confrérie des bouchers de Liège et l’école d’hôtellerie et de tourisme de la ville de Liège.

Les étudiants ont reçu la médaille d’or de leur catégorie, mettant ainsi leur savoir-faire, leur persévérance et leur professionnalisme à l’honneur, tout comme celui de leur enseignante. Une reconnaissance exceptionnelle de leur travail en équipe qui leur a permis de développer leurs compétences professionnelles, leur motivation et estime d’eux. Ce concours a également permis d’initier des rapprochements entre écoles et praticiens de ce métier. Les étudiants se réjouissent de pouvoir nouer différents partenariats pour de prochains événements.