Terry Hoyoux condamné à 28 ans de prison pour le meurtre d’Anita Lekeu aux assises de Namur

Mes Dulieu et Gilissen avaient pour leur part demandé aux jurés de ne pas prononcer une peine de plus de 20 ans de prison à l’encontre de leur client et de lui reconnaître les circonstances atténuantes suivantes : ses aveux, son jeune âge et son immaturité, son parcours de vie, sa personnalité et notamment sa générosité envers ses proches. Mais aussi ses remords et ses tentatives de resocialisation. « Il ne consomme plus de drogue. Son attitude, ses remords et tentatives de reconstruction doivent faire partie des circonstances atténuantes. Il serait injuste d’aggraver la situation de Terry Hoyoux à cause du problème technique qui s’est posé et du fait qu’il soit aujourd’hui rejugé. »