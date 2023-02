Le personnel et les syndicats bloquent le centre logistique d’Intermarché à Villers-le-Bouillet: pas de réassort dans les magasins carolos

Les deux parties se sont quittées sans accord. « On a tourné en rond, sans obtenir la moindre garantie pour le personnel de Mestdagh qui rejoint Intermarché. Nous n’avons eu aucun contact avec les adhérents. Sans contre partie syndicale, nous craignons que des pressions soient exercées sur le personnel », indique Catherine Roisin, secrétaire régionale adjointe du SETCa Charleroi. Même son de cloche du côté de la CNE : pour Evelyne Zabus, « aucune discussion avec la direction ne semble possible ».

Et selon toute vraisemblance, ils ne seront pas réassortis ce vendredi non plus. Le piquet devrait en effet être maintenu cette journée encore. Le personnel et leurs représentants déplorent que la direction ne soit pas venue à leur rencontre. La semaine prochaine, le front commun syndical se réunira pour décider de la marche à suivre.