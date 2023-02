Nouveau projet de lotissement de 14 maisons, à cheval sur Bois d’Haine et La Louvière

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un nouveau projet immobilier de lotissement est en train de voir le jour à La Louvière. Plus précisément, il se situe à cheval sur Bois d’Haine (Manage), à la rue des Bois et sur La Louvière, au Sentier Cache-Après. La demande de permis d’urbanisme a été déposée par le promoteur Flanders Investement Holding et est actuellement à l’enquête publique, jusqu’au 2 mars. Il prévoit la construction de 14 habitations unifamiliales.

« Il s’agit d’habitations groupées par deux ou trois villas, jumelées par le garage ou le car port », explique Pascal Leroy (PS), échevin de l’Urbanisme à La Louvière. « Il y a une enquête publique car le projet nécessite l’ouverture d’une nouvelle voirie. »