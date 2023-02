Escapade à Liège avec le centre culturel de Frameries: il reste quelques places

Le matin, vous visiterez l’exposition « Collectionneuses Rothschild. Mécènes et donatrices d’exception » au musée de La Boverie. Conçue en partenariat avec le musée du Louvre, elle emmène le visiteur dans l’univers de la famille Rothschild, et plus particulièrement dans les collections de certaines femmes de la branche familiale française.

L’après-midi visite du musée de la vie Wallonne. Du musée du Vieux-Liège en passant par le musée dès vîs rahis, le musée de la vie wallonne s’est construit autour d’un siècle d’histoire… En 2008, la province de Liège, gestionnaire des lieux depuis 1989, rénove complètement l’ancien musée du folklore pour en faire un musée de société, riche de la Wallonie présente et résolument tournée vers demain.